Чтобы заказать онлайн ЖД билет по цене от 244.8 грн. на поезд 228 Бердянск - Киев Вам необходимо заполнить поисковую форму. Введите дату отправления поезда со станции Бердянск до станции Киев, затем нажмите кнопку «Поиск». Выбрав места на 228 поезд, Вы сможете забронировать ЖД билет на 15 минут до момента оплаты.

Оплатить железнодорожный билет до станции Киев можно с помощью банковской карты или по безналичному расчету для юридических лиц. Оплаченный ЖД билет Бердянск - Киев будет отправлен на Вашу электронную почту.