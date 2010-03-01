Поезд 228 Бердянск - Киев
Чтобы заказать онлайн ЖД билет по цене от 244.8 грн. на поезд 228 Бердянск - Киев Вам необходимо заполнить поисковую форму. Введите дату отправления поезда со станции Бердянск до станции Киев, затем нажмите кнопку «Поиск». Выбрав места на 228 поезд, Вы сможете забронировать ЖД билет на 15 минут до момента оплаты.
Оплатить железнодорожный билет до станции Киев можно с помощью банковской карты или по безналичному расчету для юридических лиц. Оплаченный ЖД билет Бердянск - Киев будет отправлен на Вашу электронную почту.
Оплатить железнодорожный билет до станции Киев можно с помощью банковской карты или по безналичному расчету для юридических лиц. Оплаченный ЖД билет Бердянск - Киев будет отправлен на Вашу электронную почту.
Расписание 228 поезда Бердянск - Киев
Поезд Бердянск - Киев отправляется со станции Бердянск в 00:43, и прибывает на станцию Киев в 09:18. Общее время движения поезда составляет 8 часов 35 минут.
228 поезд в пути делает 21 остановка, суммарное время остановок 2 часа 4 минуты.
На обратном пути поезд 228 Бердянск - Киев меняется на поезд 227 Киев - Бердянск.
228 поезд в пути делает 21 остановка, суммарное время остановок 2 часа 4 минуты.
На обратном пути поезд 228 Бердянск - Киев меняется на поезд 227 Киев - Бердянск.
График движения Бердянск - Киев
Поезд 228 Бердянск - Киев курсирует: по нечётным по 05.07
|Станция
|Прибытие
|Стоянка
|Отправление
|В пути
|Бердянск
|17:22
|1 ч 22 мин
|Верхний токмак-1
|18:44
|2 мин
|18:46
|45 мин
|Пологи
|19:31
|30 мин
|20:01
|46 мин
|Гайчур
|20:47
|2 мин
|20:49
|25 мин
|Мечетная
|21:14
|2 мин
|21:16
|28 мин
|Чаплино
|21:44
|30 мин
|22:14
|1 ч 8 мин
|Синельниково-2
|23:22
|2 мин
|23:24
|46 мин
|Днепр-главный
|00:10
|33 мин
|00:43
|31 мин
|Каменское-пасс.
|01:14
|2 мин
|01:16
|1 ч 4 мин
|Пятихатки-пасс.
|02:20
|2 мин
|02:22
|1 ч 20 мин
|Александрия
|03:42
|2 мин
|03:44
|44 мин
|Знаменка-пасс.
|04:28
|6 мин
|04:34
|1 ч 21 мин
|Им.тараса шевченко
|05:55
|20 мин
|06:15
|3 ч 40 мин
|Киев-пасс.
|09:55
Сколько стоят билеты на 228 поезд Бердянск - Киев
Купить ЖД билет онлайн на поезд до станции Киев можно по цене от 244 гривен.
Стоимость ЖД билетов на поезд меняется в зависимости от дня недели, времени отправления и типа вагона, которую формирует Укрзализныця.
228 поезд - это ночной пассажирский, в составе которого есть 10 вагонов, это:
Стоимость ЖД билетов на поезд меняется в зависимости от дня недели, времени отправления и типа вагона, которую формирует Укрзализныця.
228 поезд - это ночной пассажирский, в составе которого есть 10 вагонов, это:
|Понедельник
|Вторник
|Среда
|Четверг
|Пятница
|Суббота
|Воскресенье
|СВ
|
min:
1422.96 грн
max:
2048.13 грн
|
min:
1243.2 грн
max:
1819.62 грн
|
min:
1243.2 грн
max:
1819.62 грн
|
min:
1422.96 грн
max:
2010.03 грн
|
min:
1495.09 грн
max:
2200.43 грн
|
min:
1368.82 грн
max:
2010.03 грн
|
min:
1554.68 грн
max:
2200.43 грн
|Купе
|
min:
600.72 грн
max:
649.72 грн
|
min:
535.17 грн
max:
584.59 грн
|
min:
535.17 грн
max:
584.59 грн
|
min:
583.98 грн
max:
638.9 грн
|
min:
632.45 грн
max:
705.09 грн
|
min:
583.7 грн
max:
638.9 грн
|
min:
640.3 грн
max:
705.09 грн
|Плацкарт
|
min:
268.41 грн
max:
367.6 грн
|
min:
315.72 грн
max:
346.49 грн
|
min:
244.8 грн
max:
326.49 грн
|
min:
340.13 грн
max:
367.6 грн
|
min:
364.38 грн
max:
400.76 грн
|
min:
347.37 грн
max:
367.6 грн
|
min:
372.69 грн
max:
400.76 грн
Расстояние Бердянск - Киев
Расстояние между станцией Бердянск и станцией Киев составляет 721 км
Также по этому маршруту курсируют:
Поезд 116 : Бердянск - Киев
|Станция
|Прибытие
|Стоянка
|Отправление
|В пути
|Бердянск
|18:00
|1 г 4 хв
|Нельговка
|19:04
|2 хв
|19:06
|28 хв
|Верхний токмак-1
|19:34
|2 хв
|19:36
|17 хв
|Синяя гора
|19:53
|2 хв
|19:55
|10 хв
|Кирилловка
|20:05
|2 хв
|20:07
|25 хв
|Пологи
|20:32
|35 хв
|21:07
|41 хв
|Ореховская
|21:48
|2 хв
|21:50
|1 г 13 хв
|Запорожье-1
|23:03
|30 хв
|23:33
|55 хв
|Синельниково-1
|00:28
|2 хв
|00:30
|44 хв
|Днепр-главный
|01:14
|1 г 13 хв
|02:27
|35 хв
|Каменское-пасс.
|03:02
|2 хв
|03:04
|30 хв
|Верховцево
|03:34
|2 хв
|03:36
|46 хв
|Пятихатки-пасс.
|04:22
|2 хв
|04:24
|1 г 16 хв
|Александрия
|05:40
|2 хв
|05:42
|40 хв
|Знаменка-пасс.
|06:22
|5 хв
|06:27
|57 хв
|Каменка
|07:24
|4 хв
|07:28
|21 хв
|Им.тараса шевченко
|07:49
|3 хв
|07:52
|31 хв
|Цветково
|08:23
|2 хв
|08:25
|1 г 1 хв
|Мироновка
|09:26
|2 хв
|09:28
|1 г 36 хв
|Киев-пасс.
|11:04